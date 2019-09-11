محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
خلال أول أيام العام الدراسي الجديد، بمحافظة دمياط، أبدى أولياء أمور تلاميذ مدارس صلاح الدين للغات استيائهم، بسبب أكوام القمامة المحيطة بسور المدارس.
وفوجئ أولياء الأمور باستغلال عدد من المحال التجارية المتخصصة في صناعة الأثاث للمنطقة المحيطة بسور المدرسة، وكذلك بجوار البوابات وفرشها بالبضائع، وتقدم عدد منهم بشكوى لإدارة المدرسة.
يأتي ذلك في الوقت الذي شددت فيه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير السلامة والأمان، والمرور المستمر للتأكد من إتمام كافة الأعمال بالشكل المطلوب، والعمل على تحقيق الانضباط، وبذل أقصى جهد لإنجاح العملية التعليمية.
كما وجهت رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالارتقاء بمستوى النظافة العامة بمحيط المدارس، وكذلك الشوارع المؤدية لها والانتهاء من تلك المهام في أسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم الأول للدراسة.. القمامة تستقبل تلاميذ مدرسة للغات بدمياط (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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