إعصار فاكساي يُغرِق 430 ألف منزل باليابان في الظلام

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب ا):
أعلنت شركة الكهرباء في اليابان، الأربعاء، أن 430 ألف منزل مازالوا يعانون من انقطاع الكهرباء بالقرب من طوكيو، وذلك بعد هبوب إعصار قوي.
وكان إعصار فاكساي قد ضرب منطقة طوكيو يوم الاثنين، موقِعًا 3 قتلى وعشرات الجرحى، وأحدث أضرارًا لأعمدة الكهرباء.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن موجة حر شديدة ضربت البلاد أمس الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخصين من كبار السن بسبب ضربة شمس، كما جرى نقل عشرات آخرين لمستشفى في المقاطعة، الواقعة شرق العاصمة اليابانية.
ولا تعرف شركة الكهرباء ما إذا كانت سوف تستطيع إعادة الخدمة في جميع المنازل بحلول نهاية اليوم أم لا.
وقد جرى خفض قوة الإعصار أمس الثلاثاء إلى إعصار موجي فوق المحيط الهادي.
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