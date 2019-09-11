ألمانيا / وفاة شخصٍ وإصابة العشرات جرّاء حريقٍ بمستشفى في مدينة دوسلدورف

وكالات - توفي شخص وأصيب العشرات في حريق بمستشفى بمدينة دوسلدورف الألمانية، حسبما ذكر رجال الإطفاء في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 .
وقال متحدث باسم ادارة الاطفاء إن من بين المصابين سبعة يعانون من حالات طبية تهدد حياتهم بينما أصيب أربعة بجروح خطيرة.
وأوضحت السلطات أن 12 شخصا آخرين يعانون من استنشاق الدخان الناجم الحريق في مستشفى ماريان بدوسلدورف، مضيفة أن ما يصل إلى 100 شخص تلقوا الرعاية الطبية.
وقال رجال الإطفاء إنه لم يتم بعد تحديد ملابسات الحريق، الذي تم إخماده، ولم يعرف ما إذا كان الشخص الذي لقى حتفه أحد المرضى بالمستشفى أم لا .
وكان الحريق اندلع في غرفة مريض مجاورة للمكان الذي عثر فيه على جثة الضحية.
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