موسكو تعتزم توسيع نطاق القائمة السوداء بعد العقوبات الأمريكية على محققين روس

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الأربعاء أن موسكو ستوسع قوائمها السوداء للمسؤولين الأمريكيين الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، وذلك في أعقاب العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على اثنين من كبار المسئولين في لجنة التحقيقات بمدينة سورجوت الروسية.

وقال الدبلوماسي البارز - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - " بالتأكيد سنوسع قوائمنا السوداء للمواطنين الأمريكيين الممنوعين من دخول روسيا .. نحن نعلن عن ذلك بصراحة".

وأضاف ريابكوف: " بمجرد أن تتخلى الولايات المتحدة

عن سياستها الخبيثة المتمثلة في توسيع مثل هذه القوائم، فإننا سنفعل الشيء نفسه ونتعامل على أساس المعاملة بالمثل".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، فرض عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في لجنة تحقيق سورجوت - فلاديمير يرمولاييف وستيبان تكاش، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد وبانتهاك حقوق الإنسان.