الصين تدعو إلى تحسين الوضع الأمني بأفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جون" إلى مساعدة أفغانستان على تحسين وضعها الأمني قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال مندوب الصين- في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن أفغانستان نقلتها

وسائل إعلام صينية اليوم /الأربعاء/ - إنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يقدم الدعم لإجراء انتخابات سلسلة في أفغانستان، مؤكدا أن بكين تقدر العمل والجهود التي تبذلها أفغانستان للتحضير للانتخابات.وأضاف أن الصين تأمل إجراء الانتخابات بطريقة منظمة من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي في أفغانستان، داعيا جميع الفصائل السياسية في أفغانستان إلى تعزيز الوحدة وحل الخلافات بشأن الانتخابات من خلال الحوار.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في 28 سبتمبر الجاري، وهي الانتخابات الرابعة من نوعها منذ عام 2001.