روحاني: إيران ستقدم على المزيد من خطوات تقليص الالتزامات النووية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستقدم على المزيد من خطوات تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني إذا لزم الأمر.
وأضاف الرئيس الإيراني، أن طهران ستلتزم بالاتفاق النووي بالكامل، إذا التزم به الطرف الآخر.
من جهة أخرى، قال روحاني إن "على الأمريكيين أن يدركوا أن الحرب والداعين إلى الحرب ليسوا لصالحهم"، داعيا واشنطن إلى "التخلي عن الداعين للحرب وترك سياسة الحرب وسياسة الحد الأقصى من الضغوطفي التعامل مع طهران".
إلى ذلك، قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، إن "إخراج جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي من البيت الأبيض يمثل هزيمة للسياسات الراديكالية في واشنطن"، معتبرا أن "العالم أثبت لواشنطن أنه من غير الممكن تقبل السياسة التي كان يتبعها بولتون".
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