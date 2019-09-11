نقل جثمان روبرت موجابي من سنغافورة إلى زيمبابوي

نقل جثمان رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي من مطار سنغافورة على متن طائرة متوجها إلى بلاده، حيث توفي في 6 سبتمبر الجاري عن عمر يناهز 95 عاما.
وقال نجل شقيق رئيس زيمباوي السابق آدم مولاي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأربعاء/ - إنه سيتم دفنه في
وأفاد راديو "أفريقيا-1" اليوم الأربعاء بأنه أقيم قداس خاص في قاعة جنازة بسنغافورة بحضور أقارب الرئيس السابق الراحل الذي أطاح به الجيش عام 2017 وبحضور مسئولين من زيمبابوي.. مضيفا أنه سيتم وضع نعش "موجابي" في استاد "روفارو" في ضواحي العاصمة "هراري" غدا /الخميس/ وبعد غد /الجمعة/ للسماح للمواطنين من جميع أنحاء البلاد بإلقاء النظرة الاخيرة على البطل اللامع في حرب التحرير".
يشار إلى أن موجابي كان قد توفي الجمعة الماضية في مستشفى "جلين إيجلز" بسنغافورة جراء أمراض الشيخوخة ، حيث كان يتلقى العلاج هناك خلال السنوات الماضية.
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