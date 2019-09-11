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ارتفاع عدد قتلى الإعصار دوريان

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 10:13 صباحاً - مشاركة

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قال مسؤول إن عدد قتلى الإعصار دوريان الذي ضرب جزر الباهاما الأسبوع الماضي ارتفع إلى 50 معظمهم في جزيرة أباكو الكبرى.

وأضاف كارل سميث المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ الوطنية في جزر الباهاما للصحفيين إن العدد السابق للقتلى كان 45.

وأوضح أن أفراد الإنقاذ ومن جرى إجلاؤهم وكذلك المسؤولين يعتقدون على نطاق واسع أن عدد القتلى سيكون أعلى من ذلك مع انتشال مزيد من الجثث من تحت أنقاض حي تعرض للدمار في مدينة مارش هاربور.

وضرب الإعصار جزر الباهاما مصحوبا برياح بلغت سرعتها 320 كيلومترا في الساعة مما يعني أنه أحد أقوى الأعاصير التي شهدتها منطقة الكاريبي لكنه يعد أسوأ كارثة تمر بها جزر الباهاما في تاريخها.

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ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يحتاج نحو 70 ألفا مساعدات في صورة أغذية ومراكز إيواء. وتشير تقديرات القطاع الخاص إلى أن الممتلكات المؤمن عليها وتعرضت للدمار في منطقة الكاريبي تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.

 

المصدر وكالات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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