بعد مشاركة أستراليا بحماية هرمز.. طهران تعتقل 3 أستراليين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 10:13 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت أستراليا، الأربعاء، أن ثلاثة من رعاياها معتقلون في إيران، في نبأ يأتي بعد كشف دول غربية عدة عن سلسلة اعتقالات لمواطنيها في طهران.

وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية لوكالة فرانس برس إن “وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات ثلاثة أستراليين معتقلين في إيران”. ورفض المصدر الإدلاء بمزيد من التفاصيل “حرصاً على خصوصية المعتقلين”.

وكانت صحيفة التايمز اللندنية قالت في وقت سابق، إن السلطات الإيرانية تحتجز امرأتين بريطانيتين-أستراليتين في سجن إيفين في طهران.

وبحسب شبكة التلفزيون الأسترالية العامة “إيه بي سي” فإن السلطات الإيرانية احتجزت أيضاً صديق إحدى هاتين المرأتين وهو رجل أسترالي.

ولم يتّضح ما إذا كان قد تمّ توجيه الاتهام إلى الموقوفين الثلاثة أم لا.

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إعلان أستراليا الانضمام إلى تحالف حماية هرمز

ويأتي الإعلان عن توقيف الثلاثي الأسترالي بعد أن أعلن بلدهم أنه سينضم إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة لحماية الشحن البحري عبر مضيق هرمز.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أعلن في أواخر آب/أغسطس، أن بلاده ستنضم إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في الخليج في أجواء التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران. وقال في حينه إن المساهمة “المتواضعة” لأستراليا تتمثل بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز “بي8 بوسيدون” وطاقم دعم، في هذه القوة البحرية التي ستشارك فيها أيضاً قوات بريطانية وبحرينية.

يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت فكرة تشكيل هذه القوة البحرية الدولية في حزيران/يونيو إثر هجمات استهدفت سفن شحن عدة في منطقة الخليج وحمّلت واشنطن مسؤوليتها إلى طهران التي نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.

المصدر: – العربية.نت