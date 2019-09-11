كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تعلن عن تشكيل وزاري جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا، عن قائمة الوزراء في الحكومة الجديدة.

وأصبح وزير النهوض الاقتصادي السابق توشيميتسو موتيجيو، وزير الخارجية الجديد بدلاً من تارو كونو، الذي يرأس وزارة الدفاع الآن.

و"تارو كونو"، المعروف بتفاعله مع الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، تمسك بنهج متشدد في الخلاف الأخير مع سول الذي أساء إلى العلاقات التجارية والأمنية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وموتيجيو (63 عاما) خريج جامعة هارفرد وسياسي مخضرم عمل مستشارا لدى ماكنزي قبل أن يفوز بمقعد في مجلس النواب في 1993.

في غضون ذلك، انضم شينجيرو كويزومي، ابن رئيس الوزراء السابق جونيتشيرو كويزومي، البالغ من العمر 38 عامًا، إلى الحكومة كوزير للبيئة، وأصبح أصغر رجل يشغل مقعدًا في الحكومة في تاريخ اليابان بعد الحرب.

وتم تعيين متزلج السرعة الأوليمبي السابق سيكو هاشيموتو، وزيرًا أولمبيًا لقيادة الاستعدادات لدورة الألعاب الصيفية 2020.

وبشكل عام، عين "آبي" 13 عضوًا جديدًا في الحكومة. شغل نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تارو آسو، الذي يعمل مع "آبي" منذ عام 2012، وكذلك الأمين العام يوشيهيد سوجا، مناصبهم.

وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد أمر في وقت سابق بإجراء تعديل داخل قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، المخطط له بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في يوليو.

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ولا يتوقع المحللون أن يؤدي التعديل الحكومي إلى تغييرات مهمة في السياسة الدبلوماسية لليابان والتي يديرها بشكل كبير مكتب رئيس الوزراء.

وفي وقتًا سابقًا اليوم الابعاء، قدمت الحكومة اليابانية، استقالتها بالكامل لرئيس الوزراء شينزو آبي، وبحسب وكالة "كيودو"، قبل رئيس الوزراء اليابانى استقالة حكومته، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

ويعود السبب وراء استقالة الحكومة لتخطيط آبى بإجراء تغيرات فى الحكومة بعد فوز الحزب الذى يتزعمه بانتخابات مجلس الشيوخ بالبرلمان فى يوليو، وقبل زيادة ضريبة المستهلك المقرر تنفذها فى أكتوبر إلى 10 بالمئة.

هذا وفى وقت سابق من اليوم الأربعاء، أجرى رئيس الوزراء اليابانى وزعيم الحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم، شينزو آبي، تعديلات بقيادة الحزب .

وعقب التعديلات القيادية بالحزب حافظ الأمين العام للحزب، توشيهيرو نيكاى ورئيس المجلس السياسي، فوميو كيشيدا، على مناصبهم، بينما سيترأس مجلس الشؤون العامة للحزب، شونيتشى سوزوكي، ولجنة السياسة الانتخابية هاكوبون شيمومورا.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يعتزم إجراء تعديل وزاري على حكومته، على أن يطال التغيير الشامل السلطة التنفيذية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وفقا لتقارير إعلامية يوم الاثنين 2 سبتمبر.

ورجحت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية، يوم الاثنين 2 سبتمبر، أن يواصل "آبي" عملية إصلاح جذرية، مع توقعات بأن يستمر مساعداه المقربان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، ووزير المالية ونائب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو في منصبيهما.

وقالت مصادر مطلعة على الخطة، إن "آبي" الذي يرأس الحزب الديمقراطي الليبرالي يعتزم تغيير تشكيلة المديرين التنفيذيين للحزب في العاشر من سبتمبر، ومن المتوقع أن يجري تعديلا لمجلس الوزراء في نفس اليوم أو في 12 سبتمبر.

وأضاف "آبي" خلال اجتماع بين الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو "أود اختيار تشكيلة يمكنها ضمان تحقيق الاستقرار ومواجهة تحديات جديدة".