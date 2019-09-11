كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تؤكد الاختبار الثاني لقاذفة صواريخ متعددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إن الزعيم كيم جونج أون راقب تجربة إطلاق صاروخ متعدد كبير للغاية، وهو الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة التي أجريت وسط دبلوماسية متوقفة حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

تم إجراء اختبار قاذفة الصواريخ يوم الثلاثاء بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر. أثناء عرض المحادثات، ما زالت كوريا الشمالية تحذر من أن تعاملاتها مع الولايات المتحدة قد تنتهي إذا فشلت واشنطن في الوصول إلى طاولة المفاوضات دون مقترحات جديدة مقبولة.

قال بعض الخبراء إن كوريا الشمالية تهدف إلى انتزاع تنازلات من الولايات المتحدة بمجرد استئناف دبلوماسيتها.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية انه أشرف كيم، برفقة كبار المسؤولين العسكريين وحزب العمال الحاكم، على جولتي إطلاق التجارب في مكان مجهول يوم الثلاثاء.

وكان هذا ثاني اختبار معروف لقاذفة صواريخ متعددة تقول كوريا الشمالية إنها ضرورية لمواجهة التهديدات العسكرية الخارجية. وقد تم أول اختبار للسلاح في 24 أغسطس.

و اشارت الوكالة الي ان اختبار يوم الثلاثاء حقق هدفه وسمح للسلطات أن تقرر "التوجه في المرحلة التالية لاستكمال نظام الأسلحة". ونقلت عن كيم قوله إن ما يتبقى هو "تشغيل اختبار الاطلاق".

كانت تجربة الأسلحة يوم الثلاثاء هي الجولة الثامنة لكوريا الشمالية منذ أواخر يوليو. وتشمل الأسلحة الأخرى التي تم اختبارها على الأقل ثلاثة أنظمة مدفعية صاروخية وصواريخ قصيرة المدى تم تطويرها حديثًا يقول خبراء إنها من المحتمل أن تزيد من قدراتها على ضرب أهداف في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن القذيفتين الكوريتين الشماليتين اللتين أطلقتا الثلاثاء حلقتا على بعد حوالي 330 كيلومتر (205 ميل) في اتجاه المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وقد كشفت عمليات الإطلاق السبعة السابقة عن أنظمة مدفعية صاروخية وقذائف صاروخية قصيرة المدى يقول خبراء إنها من المحتمل أن تزيد من قدراتها على ضرب أهداف في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، بما في ذلك القواعد العسكرية للولايات المتحدة.

مساء الاثنين، قالت نائب وزير الخارجية الأول في كوريا، تشوي سون هوي، إن كوريا الشمالية مستعدة لاستئناف المحادثات النووية في أواخر سبتمبر، لكن يتعين على واشنطن أن تأتي إلى طاولة المفاوضات بمقترحات جديدة مقبولة.

وقالت إنه اذا لم ترضي المقترحات كوريا الشمالية، فقد تنتهي المعاملات بين البلدين.

Advertisements

وصف الرئيس دونالد ترامب إعلان كوريا الشمالية بأنه "مثير للاهتمام".

وقال ترامب "سنرى ما سيحدث.. في غضون ذلك، استعدنا رهائننا، ونستعيد رفات أبطالنا العظماء ولم نجر تجارب نووية منذ فترة طويلة."

وأوضح البيت الأبيض، أنه على علم بالتقارير الجديدة عن المقذوفات، التي يتم إطلاقها من كوريا الشمالية وأنه يواصل مراقبة الوضع والتشاور مع حلفائه في المنطقة.

وقال المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، إن مستشار الأمن القومي تشونج يوي يونج ترأس اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن القومي حيث عبر المسؤولون عن "قلقهم الشديد" بشأن الإطلاقات قصيرة المدى المستمرة من جانب الشمال.

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية، أن القذائف لم تهبط في المياه الإقليمية لليابان أو في منطقتها الاقتصادية الخالصة وليس هناك ما يشير إلى أن الإطلاقات تشكل تهديدا مباشرا لأمن اليابان.

وقال وزير الدفاع الياباني تاكيشي اويا "نعتقد أن كوريا الشمالية تعمل على تحديث التكنولوجيا (الصاروخية) بإطلاق صواريخ مرارا وتكرارا.. تعتبر هذه مشكلة خطيرة وسنستمر في مراقبة التطور، مع ضمان سير نشاط الإنذار والمراقبة".

في البيان الذي صدر في وقت متأخر من الليل والذي نقلته وسائل الإعلام الرسمية، قالت تشوي إن كوريا الشمالية مستعدة للاجتماع مع الولايات المتحدة لإجراء مناقشات شاملة في أواخر سبتمبر حول القضايا التي تناولناها حتى الآن، في وقت ومكان يتم الاتفاق عليهما.

قد انهارت الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تجريد كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بعد انتهاء القمة الثانية بين كيم والرئيس دونالد ترامب في فيتنام في فبراير دون أي اتفاق بسبب الخلافات حول العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على كوريا الشمالية. التقى كيم وترامب مرة أخرى في قرية حدودية كورية في أواخر يونيو واتفقا على استئناف المحادثات.

كانت الأسلحة الكورية الشمالية التي تم اختبارها في الأسابيع الماضية جميعها قصيرة المدى، ولا تزال البلاد تفي بوعدها بعدم إجراء تجارب الصواريخ النووية بعيدة المدى. هذا يشير إلى أن كوريا الشمالية تحاول الحفاظ على الحوار مع الولايات المتحدة، كما يقول الخبراء.

