الخدمة العسكرية.. اعتقال 4 مجندين بتهمة عصيان الأوامر

أمرت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع أربعة مجندين جدد إلتحقوا بالخدمة العسكرية قبل أسبوعين، بثكنتي الحاجب وكرسيف، رهن الإعتقال الإحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي 1 بسلا.

وأوضحت جريدة “الصباح” في عدد الثلاثاء، أن المحكمة العسكرية حددت تاريخ 24 شتنبر الجاري موعدا لمحاكمتهم بتهمة عدم تنفيذ أوامر عسكرية، بعدما رفضوا الإنصياع لاوامر داخل مؤسسات التدريب، أصدرت من قبل ضباط كانوا يشرفون على تأطير المجندين الموقوفين،أثناء القيام بتداريب رياضية.

وقام المسؤولون بالثكنتين بإشعار مديرية العدل، العسكري والوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط، فأمر رئيس النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط باتخاذ المتعين في حقهم، وفقا لقانون العدل العسكري، وأحيلوا على مصالح الدرك الملكي، لتستمع إليهم الضابطة القضائية في محاضر رسمية.

كما استمع الدرك الملكي الى مدربين باعتبارهم شهودا على واقعة رفض تنفيذ الاوامر العسكرية من قبل المجندين.

وتابع مصدر اليومية أن المراكز القضائية للدرك احتفظت بالموقوفين يومين من الحراسة النظرية بكرسيف والحاجب.