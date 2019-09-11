يافا: إصابة مسنة في جريمة سطو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدى جناة مجهولون على مُسنّة في شارع "أفلاطون" بمدينة يافا صباح اليوم، الأربعاء.

وذكر شهود عيان أن المعتدين حاولوا سرقة حقيبة المسنة، قبل أن يفروا من المكان، وأصيبت المسنة بجروح وصفت بأنها بين المتوسطة والطفيفة.

واستدعيت طواقم طبية إلى المكان وقدم أفرادها العلاجات الأولية للمسنة، ونقلت المصابة بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.