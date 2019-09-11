مانشستر سيتي يسعى لتحصين نجمه من البايرن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لتحصين لاعبه، ليروي ساني، من مطامع بايرن ميونخ الألماني، الذي يستهدف للتعاقد معه.

وكان النادي البافاري على مقربة من ضم الدولي الألماني، البالغ من العمر 23 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إيفينينغ ستاندارد" البريطانية، فإن المان سيتي يحاول إقناع لاعب شالكه السابق بالتوقيع على عقد جديد، قبل عودة البايرن للتفاوض بشأن ضمه.

وأفادت الصحيفة بأن النادي الإنجليزي بدأ بالفعل مفاوضاته مع ساني، رغم إصابة اللاعب التي ستبعده عن الملاعب حتى شباط/فبراير القادم.

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ويطمح مسؤولو المان سيتي في تأمين بقاء الجناح الشاب داخل ملعب الاتحاد، لاسيما مع قرب انتهاء عقده، الذي يمتد حتى صيف 2021.

ولا يرغب مانشستر سيتي في التخلي عن ساني، رغم كل محاولات البايرن، إلا أنه سيطالب بالحصول على 137 مليون جنيه إسترليني نظير بيعه، حال أبدى اللاعب رغبته في الرحيل قبل نهاية عقده.

وكانت تقارير صحفية ألمانية قد أفادت مؤخرًا بعزم بايرن ميونخ على العودة بعرض جديد في كانون الثاني/يناير القادم، رغم استمرار إصابة ساني، وهو ما يسعى السيتي لإيقافه بتمديد التعاقد.