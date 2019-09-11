لبنان تعلق على حادثة التدافع في كربلاء

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اصدرت لبنان، الاربعاء، بيانا بشأن حادثة التدافع في كربلاء.
وقال السفير اللبناني في بغداد علي الحباب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تلقينا ببالغ الحزن والاسى نبأ استشهاد مجحموعة من المؤمنين المشاركين بإحياء ذكرى يوم العاشر لاستشهاد ابا عبد الله الحسين عليه السلام في كربلاء".
واضاف ان "السفارة تتقدم وباسم الشعب اللبناني واللبنانيين المقيمين في العراق من الحكومة العراقية والشعب العراقي واهالي الضحايا بخالص العزاء والمواساة لهذا المصاب الاليم".
واعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة 102 آخرين، خلال تدافع حدث بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج بمحافظة كربلاء.
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