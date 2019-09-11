واشنطن: تلكؤ إيران في التصدي لمخاوف وكالة الطاقة الذرية "غير مقبول"

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت الولايات المتحدة يوم أمس أن من "غير المقبول تماماً" بالنسبة لإيران، أن تتلكأ في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تسعى للحصول على إجابات على قضايا يقول دبلوماسيون، إنها تشمل اكتشاف آثار لليورانيوم في موقع لم يعلن عنه.



وطالبت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والتي تراقب اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية، طهران في الأيام القليلة الماضية تعزيز تعاونها، محذرة من أن "الوقت مسألة حاسمة".

وبينما حين رفضت الوكالة التعليق على ما دفعها إلى إطلاق هذا التحذير، أبلغ دبلوماسيون رويترز بأن المفتشين عثروا على آثار لليورانيوم في موقع بإيران وصفته إسرائيل بأنه "مخزن نووي سري".

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وذكر بيان الولايات المتحدة المقدم للاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أي إشارة على أن إيران لا تقدم التعاون الكافي للوكالة فيما يتعلق بمواد أو أنشطة نووية محتملة لم يُعلن عنها تثير شكوك خطيرة وعميقة".

وتابع "عدم تصدي إيران لمخاوف الوكالة فيما يتعلق بذلك غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يثير القلق البالغ لدى جميع من يؤيدون الوكالة ونظامها للتحقق من الضمانات".

وتسمح إيران لوكالة الطاقة الذرية بمراقبة برنامجها النووي في إطار اتفاق أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية وقبلت طهران بموجبه فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل المشاركة في النظام التجاري العالمي.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام الماضي وفرضت عقوبات على إيران بهدف وقف صادراتها النفطية وإجبارها على التفاوض على "اتفاق أشمل".

وقالت إيران إنها لن تتفاوض إلا إذا رفعت واشنطن العقوبات.