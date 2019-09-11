تحرك أوربي لعقد محادثات أمريكية ـ إيرانية في الكويت

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مصادر مطلعة، وجود تحرك أوروبي لاستضافة الكويت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف تخفيف حدة التوتر واستكشاف فرص إطلاق حوار بين البلدين.



وذكرت المصادر، لصحيفة الراي الكويتية، أن "الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، تدفع بقوة باتجاه إطلاق مفاوضات بين واشنطن وطهران، وتعتقد أن هناك فرصة متاحة بناء على المحادثات المكثفة التي أجرتها هذه الدول بشكل منفصل مع كل من الولايات المتحدة وإيران، بيد أن هناك عقبة تتمثل بمعارضة بعض الدول في المنطقة لاستضافة الكويت مثل هذه المحادثات".

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وأشارت المصادر إلى أن "الدول المعنية تبذل جهوداً مكثفة لإقناع الدول المعترضة بأهمية استضافة الكويت مثل هذه المحادثات المحتملة، انطلاقاً من موقعها المقبول لدى جميع الأطراف والمُتميّز عربياً وإقليمياً ودولياً".

وتابعت المصادر "على الرغم من أن عقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني بات خياراً مرجحاً، إلا أن السعي لعقد محادثات بين البلدين في الكويت لا يرتبط مباشرة بانعقاد مثل هذه القمة، لأن الثلاثي الأوروبي يعتقد أن الأرضية باتت جاهزة لإطلاق حوار بين البلدين بغض النظر عن مستوى التمثيل، وبالتالي فإن أي محادثات في الكويت يمكن أن تسبق أو تلي اللقاء المحتمل بين ترامب وروحاني".

وحول جدول الأعمال، قالت المصادر إن "لا شيء محسوماً، والهدف هو فتح كوة في جدار الأزمة، لأن واشنطن، منذ انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي، تصر على تلازم المسارات الثلاثة وهم النووي، والصاروخي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار، فيما ترى طهران أن الحوار يجب أن يقتصر على الملف النووي، وبالتالي فإن تحديد جدول الأعمال سيكون بعد إطلاق المحادثات لا قبلها".