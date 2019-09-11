حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات يوم غد الخميس

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب بعد الظهر على بعض المناطق الجنوبية قد تكون ركامية يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
وقال إن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية تصبح شمالية غربية بعد الظهر/ 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.
أما الخليج العربي فيكون خفيف - متوسط الموج.
بحر عمان : خفيف إلى متوسط الموج.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:02 عند الساعة 23:35
الجزر الأول عند الساعة 17:25 الثاني عند الساعة 39:06
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 48: 08 الثاني عند الساعة 11:20
الجزر الاول عند الساعة 56: 14 عند الساعة 02:43
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 40 32 85 20
دبي 42 31 80 30
الشارقة 41 30 85 40
عجمان 42 31 85 35
أم القيوين 41 30 85 30
رأس الخيمة 42 29 90 30
الفجيرة 36 30 85 45
العين 43 30 80 15
ليوا 41 28 80 30
الرويس 39 29 80 40
السلع 39 30 75 35
دلما 38 32 80 50
طنب الكبرى 39 31 85 40
طنب الصغرى 39 31 85 40
أبو موسى 38 31 85 40
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.