شكرا لقرائتكم حداد في كربلاء.. العراق "يدفع الفاتورة الأعلى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن هزت فاجعة كربلاء الثلاثاء العراق، أعلنت محافظة كربلاء، الاربعاء، الحداد الرسمي ثلاثة أيام على ارواح الذين سقطوا خلال ركضة طويريج في المحافظة.

وأكدت الحكومة العراقية أن سبب الفاجعة التي أدت إلى مقتل 31 شخصاً، هو التدافع.

إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاربعاء، أنه لولا خطة الطوارئ في كربلاء لكانت الفاجعة الأكبر.

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كما أوضح أن معظم المصابين غادروا المستشفى.

كما أشار عبد المهدي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، إلى أن "الاجراءات التي اتخذت خلال تدافع الزائرين كانت سريعة". ودعا إلى القيام بتحسينات وإدخال تعديلات في المدينة من أجل تدارك أي حوادث مستقبلية.

العراقيون يدفعون الفاتورة الأعلى

من جهته، أوضح مراسل العربية أن كل ما تردد أمس حول انهيار ممشى أثناء مسيبرة لعاشوراء في كربلاء عار عن الصحة.

وأوضح أن العراقيين دفعوا الفاتورة الأعلى بالأمس، إذ أن معظم القتلى والجرحى عراقيون، بحسب ما رجحت له مصادر عراقية.

وكانت مصادر رسمية عراقية أفادت للعربية في وقت بوقوع 31 قتيلاً و100جري في حادثة التدافع.