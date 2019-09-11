قوى الأمن: توقيف سارق ملقب بـ "الختيار" في عين الرمانة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامـة أن "أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول صور وفيديو تظهر شخص ملقب بـ"الختيار" يقوم بالسرقة من داخل محلات تجارية وأخرى معدة لبيع الهواتف الخلوية. وعلى الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت فصيلة الشياح في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ اليوم من توقيفه في محلة ​عين الرمانة​، ويدعى:-م. ع. (مواليد عام 1964، لبناني) وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة /4/ محلات تجارية في مناطق: صيدا، جبيل، ​الصالومي​ وعين الرمانة وقد أودع الموقوف ​القضاء​ المختص، بناء على إشارته".

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