أبو الحسن: لا نرى سبيلا لنجاة لبنان من السقوط إلا بالقرار الحاسم والإجراءات الجدي

شدّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، على "أنّنا لا نرى سبيلًا لنجاة ​لبنان​ من السقوط، إلّا بالقرار الحاسم والإرادة الصادقة والخطوات الثابتة والإجراءات الجديّة".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "بكلّ صراحة ووضوح، نقولها إنّنا لم نلمس شيئًا جديًّا بعد، وما الحماسة الّتي نراها إلّا بفعل نصائح الخارج"، مركّزًا على أنّ "إصلاح ​قطاع الكهرباء​ المتعثّر هو الأساس، يليه وقف التهريب والتهرّب، فلا تتهرّبوا".