اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​فلسطين​ التاريخية تختفي يوما بعد يوم على وقع مطرقة قرارات المصادرة من ​القدس​ الى وادي ​الاردن​ وحصاد المستعمرات المتزايد، وكل هذا يجري بعد مئة من سايكس بيكو و​وعد بلفور​، اما الهلال الخصيب فحصاد من نوع آخر فيه ومطرقة منتظمة ازالت تقريبا الحدود بل وسعت الهلال حيث يذوب فيه ​لبنان​ الكبير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: الهلال الخصيب مطرقة منتظمة وسعت الهلال حيث يذوب فيه لبنان الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.