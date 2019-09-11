طارق المرعبي: لاعطاء المعلمين حقوقهم من اجل انجاح العام الدراسي

اشار عضو ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​طارق المرعبي​ الى ان ​العام الدراسي​ بدأ، والهموم عديدة عند الاهالي و​الطلاب​ والمعلمين الذين ما زالت طلباتهم المحقة عالقة".

اضاف المرعبي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "نطالب المعنيين ان يعطوا المعلمين في كافة فروعهم حقوقهم من اجل انجاح العام الدراسي ونتمنى على طلابنا الجامعيين ان يتوجهوا الى اختصاصات تمكنهم من تأمين فرصا مطلوبة لسوق العمل".

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