باسيل تسلم نسخا عن اوراق اعتماد سبعة سفراء جدد في لبنان

تسلم وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ نسخا عن اوراق اعتماد سبعة سفراء جدد في لبنان تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ .

والسفراء الجدد هم :كولومبيا فرناندو يامهور، قبرص بانايوتيس كرياكو، ​النروج​ ليني ستانسيت، ​سريلانكا​ ديبتيكا برياردارشاني،

​الاتحاد الاوروبي​ رالف جوزف طراف، ​فيتنام​ تران كونغ، تشاد الامين الدودو عبدالله.

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