طقس الغد غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس صيفي متقلب نسبيًا على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ على الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل ،يتوقع تساقط الرذاذ اعتبارا من بعد الظهر على المرتفعات .

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

الجمعة: قليل الغيوم صباحا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم مع ضباب على المرتفعات.