طقس الغد غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس صيفي متقلب نسبيًا على الحوض الشرقي للمتوسط.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل ،يتوقع تساقط الرذاذ اعتبارا من بعد الظهر على المرتفعات .
الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .
الجمعة: قليل الغيوم صباحا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم مع ضباب على المرتفعات.
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