علوش: حزب الله لا يريد ترسيم الحدود ليبقى هناك ذريعة لوجوده

اشار القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش إلى أن "حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله لا يعتبرون لبنان الا محطة في مسلسل ولاية الفقيه".
ولفت الى انه "على مدى الـ4 عقود من وجود حزب الله في لبنان نعلم أن القرارات التي ينفذها هي قرارات إيرانية وبالأمس أكد نصرالله أن مرجعيته الإجتماعية والسياسية والعقائدية والعسكرية هي علي خامنئي".
وفي حديث اذاعي أكد علوش أن "حزب الله لا يريد ترسيم الحدود ليبقى هناك ذريعة لوجوده وقد بدا واضحاً الأسبوع الماضي أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ونصرالله يريدان المحافظة على قواعد الإشتباك".
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