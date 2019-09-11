Bankmed يطلق الحملة الأقوى للبطاقات المصرفية بالتعاون مع Visa

يأخذ Bankmed زمام المبادرة في اطلاق الحملة الأقوى للبطاقات المصرفية وذلك لجذب عملائه ودعوتهم للاستمتاع بالصيف من خلال الفوز ببطاقات هدية من Bankmed فما بين 8 من آب و30 من أيلول 2019، سيتمكن حاملي بطاقات الدفع الفوري و​البطاقات الائتمانية​ من Visa بالفوز ببطاقات هدية من Bankmed أسبوعياً بقيمة 2,500 ​دولار​ أمريكي لمدة ثمانية أسابيع. كل ما عليهم القيام به هو استخدام بطاقاتهم اسبوعياً لانفاق ما لا يقل عن 250 دولار أمريكي محلياً أو خارجياً. أضف الى ذلك، تتضاعف حظوظ حاملي البطاقات عند استخدامها لانفاق القيمة ذاتها خارج ​لبنان​.

شروط الحملة:

· تعتبر كل بطاقات Visa الصادرة من Bankmed مشاركة في الحملة.

· تستثنى من الحملة كل عمليات السحب على الصراف الآلي والسحب المُسبق.

Advertisements

· يضاعف مستخدمو البطاقات خارج لبنان حظوظهم إذا ما توجدوا في الخارج.

· تحتسب أيضاً في الحملة عمليات الشراء عبر الانترنت.

· يتم السحب تحت اشراف مديرية اليناصيب الوطني اللبناني في مقر Bankmed الرئيسي في كليمنصو.

إن هذه الحملة تعكس رسالة Bankmed لتقديم أفضل خدمة لعملائه وتمكينهم والمجتمع ككل للحلم والابتكار والنمو. وفي هذا الصدد، يسعى البنك دوماً إلى تقديم الخدمة الأفضل لزبائنه، مانحاً إياهم الفرصة للاستمتاع بفصل الصيف من خلال بطاقات Bankmed.