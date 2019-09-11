اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ردا على سؤال لاحد الصحفيين الاميركيين الذي ساله عن موقفه بشان إقالة مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون، الى اننا "لن نعلق على الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الاميركية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أقال الثلاثاء مستشار الأمن القومي جون بولتون من منصبه .
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف حول اقالة بولتون: لن نعلق على الشؤون الداخلية الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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