ظريف حول اقالة بولتون: لن نعلق على الشؤون الداخلية الاميركية

اشار وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ ردا على سؤال لاحد الصحفيين الاميركيين الذي ساله عن موقفه بشان إقالة مستشار الامن القومي الاميركي ​جون بولتون​، الى اننا "لن نعلق على الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الاميركية".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أقال الثلاثاء مستشار ​الأمن​ القومي جون بولتون من منصبه .