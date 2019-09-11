دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أمريكا تعلن عقوبات جديدة على جماعات منها حماس والدولة الإسلامية

واشنطن (رويترز) - قالت الولايات المتحدة إنها قررت يوم الثلاثاء فرض عقوبات على "مجموعة واسعة من الإرهابيين وأنصارهم"، منها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والحرس الثوري الإيراني، وذلك عشية الذكرى الثامنة عشر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات تستهدف 15 قياديا وفردا وكيانا تابعين لجماعات منها حماس وتنظيما القاعدة والدولة الإسلامية والحرس الثوري الإيراني.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)