دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بومبيو: ترامب قد يجتمع مع روحاني في الأمم المتحدة دون شروط مسبقة واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل . وأدلى بومبيو بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي لكشف النقاب عن عقوبات جديدة تستهدف جماعات منها الحرس الثوري الإيراني. (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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