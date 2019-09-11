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الرياح تظهر "سر ترامب"
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وفي كلمته أمام حشد من الناخبين في فاييتفيل بنورث كارولاينا، مزح ترامب بشأن شعره الشهير قائلا "ربما لا يكون عظيما" ولكن في عمر 73 عاما فهو في حال أفضل من كثير من أقرانه.
وزعم الرئيس أنه كان سيصبح "فخورا للغاية" بتنظيم تجمع في الهواء الطلق وسط أمطار لكي يحضر أشخاص بعدد أكبر ويرون شعره وهو مبتل، ولكنه في الأقل كان سيثبت أنه حقيقي، على حد قوله.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: شعري أفضل من شعر أقران في مثل سني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.