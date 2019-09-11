استنكار دولي وعربي بعد إعلان نتانياهو عزمه ضم غور الأردن

أثار الوعد الانتخابي الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ردود فعل دولية وعربية منددة، فقد تعهد نتانياهو في خطاب تلفزيوني (الثلاثاء) بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا ما أعيد انتخابه في 17 أيلول الجاري.



الأردن



ووصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وعد نتانياهو بأنه "تصعيد خطير يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع". ووصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وعد نتانياهو بأنه "تصعيد خطير يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع". وقال الصفدي الموجود حاليا في القاهرة لحضور اجتماعات جامعة الدول العربية، حسب ما نقل عنه بيان صادر عن الخارجية الأردنية، إن "الأردن يدين عزم نتانياهو ضم المستوطنات الإسرائيلية (...) وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت ويعتبره تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".



وتابع أن هذا الإعلان "خرق فاضح للقانون الدولي وتوظيف انتخابي سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام". وتابع أن هذا الإعلان "خرق فاضح للقانون الدولي وتوظيف انتخابي سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام". فلسطين







وقالت عشراوي في تصريح لها "هذا تغيير شامل للعبة، جميع الاتفاقيات معطلة (...) في كل انتخابات ندفع الثمن من حقوقنا وأراضينا (...) إنه أسوأ من الفصل العنصري، إنه يشرد شعبا كاملا بتاريخ وثقافة وهوية". ولم يتأخر الرد الفلسيطيني الذي جاء سريعا على لسان المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير حنان عشراوي التي اعتبرت تصريحات نتانياهو "انتهاكا صارخا للقانون الدولي" و"سرقة للأراضي وتطهيرا عرقيا ومدمرا لكل فرص السلام".وقالت عشراوي في تصريح لها "هذا تغيير شامل للعبة، جميع الاتفاقيات معطلة (...) في كل انتخابات ندفع الثمن من حقوقنا وأراضينا (...) إنه أسوأ من الفصل العنصري، إنه يشرد شعبا كاملا بتاريخ وثقافة وهوية". قطــر



وأدانت قطر بـ"أشد العبارات" تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضم منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إلى الدولة العبرية إذا ما أعيد انتخابه في 17 أيلول الجاري، محذّرة من أن المضي في هذه السياسة "سيقضي تماما على فرص السلام المنشود". وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان "تدين دولة قطر بأشدّ العبارات إعلان" نتانياهو وتعتبره "امتدادا لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير". وأكّدت الوزارة "رفضها التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية"، محذرة من أن "استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماما على فرص السلام المنشود". السعودية



من جانبها نددت الرياض بهذا الوعد الانتخابي واعتبرته "تصعيدا بالغ الخطورة"، إذ قال الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "تعلن المملكة العربية السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع" لما أعلنه نتانياهو و"تعتبر هذا الإجراء "باطلا جملة وتفصيلا". Advertisements وأضاف أن "هذا الإعلان يعتبر تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية". تركيا



أما تركيا فقد وصفت الثلاثاء هذا الوعد بـأنه "عنصري" ، وقال وزير الخارجية التركي مولد تشاوش أوغلو في تغريدة بالإنكليزية والتركية "إن الوعد الانتخابي لنتانياهو الذي يوجه كل أنواع الرسائل العدائية وغير الشرعية قبل الانتخابات، هو بإقامة دولة عنصرية".