استقالة بولتون برسالة لا تتجاوز السطرين 'صورة'

وفي الرسالة المقتضبة، التي لا تتجاوز السطرين والمؤرخة، الثلاثاء، كتب بولتون يقول: "أقدم استقالتي، السارية فورا، كمساعد للرئيس لشؤون الأمن القومي، شكرا لك لتقديم هذه الفرصة لخدمة بلدنا".

وكان بولتون غرّد بعد دقائق على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالته، قائلاً: "عرضت استقالتي الليلة الماضية والرئيس ترامب قال: "لنتكلم في الغد".

ويناقش البيت الأبيض عددا من الأسماء المرشحة لخلافة بولتون في منصب مستشار الأمن القومي لترامب وفقا لعدد من المصادر في تصريحات لـCNN. وبحسب التصريحات فإنّ هناك 10 أسماء في الوقت الحالي.