بعدما أثار ظهورها ضجة.. لماذا انفصل كاظم الساهر عن 'أم وسام' ؟

وفور انتشار الصورة، بدأ الجمهور بالبحث عن تفاصيل علاقة الساهر بزوجته وسبب انفصالهما قبل سنوات، خاصّة أنّ الساهر لم يرتبط رسميًا منذ طلاقهما، بالرّغم من وجود بعض القصص عن حياته العاطفية، بالإضافة لعدد معجباته الكبير.وتساءل كثيرون عن سبب عدم عودته لأمّ أولاده خاصّة أنّها لم تتزوّج هي الأخرى، فيما علّق آخرون أنّ أمّ وسام تشبه جميع الأمهات في هذا العمر، فيما جعلت حياة الساهر الفنية منه فتى أحلام عدد من الفتيات، وهو ما قد يشكّل اختلافًا جوهريًا بينهما.

وعن سبب انفصال الساهر عن زوجته الأولى، تداول الجمهور قصتين، الأولى اتّضح أنّها غير حقيقية ومن وحي خيال أحد الأشخاص والذي اخترعها ساخرًا من طبيعة الساهر الرومانسية، وتفاصيلها أنّ الساهر انفصل عن زوجته في أوّل خلاف بينهما بسبب بكائها، وأنّه صرّح في أحد اللقاءات التلفزيونية أنّه عندما شاهدها تبكي بسببه، لم يتحمل الأمر وكره نفسه، وأخبرها أنّه غير جدير بها ويجب أنْ ينفصلا، وأنّ أيّ رجل يُغضب حبيبته لا يستحقّ أنْ يبقى معها. لذا قرّر معاقبة نفسه بالابتعاد عنها والعيش وحيدًا.