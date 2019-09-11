انفجار ضخم أمام السفارة الأمريكية في كابل

ولم تتم الإفادة مباشرة بوقوع ضحايا أو أضرار.
يأتي ذلك، بعدما تعهدت حركة "طالبان" الثلاثاء، بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان بعد قرار الرئيس، دونالد ترامب، بوقف المحادثات معها، مشيرة إلى أن واشنطن ستندم على التخلي عن المفاوضات.
وقال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، "لدينا طريقتان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان، إحداهما كانت الجهاد والقتال والأخرى كانت محادثات ومفاوضات".
وأضاف "إذا أراد ترامب إيقاف المحادثات، فسنتخذ الطريقة الأولى وسيندم قريبا".
وكان ترامب قد أعلن أن المحادثات مع قادة حركة "طالبان" الأفغانية انتهت، وأنه لا يزال يفكر في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وأضاف للصحفيين، لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها لنورث كارولاينا، بعد أن ألغى محادثات سرية كانت مقررة في كامب ديفيد بشأن خطة للسلام في مطلع الأسبوع "بالنسبة لي لقد انتهت".
وجاء قرار ترامب بإلغاء المفاوضات مع الحركة، بعدما أعلنت مسؤوليتها عن هجوم في كابل الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 آخرين.
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