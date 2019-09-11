العراق يدعو الجامعة العربية لحث الدول على الإيفاء بتعهّداتها في مؤتمر الكويت

وقالت الخارجية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن وزير الخارجية محمد علي الحكيم بحث مع أحمد أبو الغيط الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة مُجمل الأوضاع السياسيّة والأمنيّة في العراق والمنطقة".ودعا الوزير الحكيم، بحسب البيان، إلى "العمل المُشترك لحلّ المُشكِلات الإقليميّة في المنطقة لتحقيق السلام في المنطقة، والاستقرار"، مُشيراً إلى أنّ "العراق يُعضّد توجّهات الجامعة العربيّة القاضية بتنسيق الجُهُود، وتوحيد الآراء لتخفيف التوترات، ومُواجَهة التحدّيات، وبما يُوفّر فرص الأمن، ومكافحة الإرهاب".

وشدد وزير الخارجية على أن "تضطلع الجامعة العربيّة بحثّ الدول على الإيفاء بتعهّداتها التي أعلنت عنها في مُؤتمر إعمار العراق في الكويت".



يشار الى أن حجم التعهدات التي اعنتها الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت منتصف شباط 2018، قد بلغ 30 مليار دولار، قدمتها 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية ومحلية.