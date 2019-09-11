نائب وزير الخارجية الروسي: التغييرات في الإدارة الأمريكية لا تؤدي إلى تحسين العلاقات بين واشنطن...

استبعد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الأربعاء، حدوث تحسن في العلاقات بين موسكو وواشنطن عقب استقالة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وقال ريابكوف إن التغييرات في الإدارة الأمريكية لا تؤدي عادى إلى تحسين العلاقات بين أمريكا وروسيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل ساعات، تعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل، خلفا لجون بولتون الذي أقيل من منصبه صباح أمس.

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إلا أن جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، الثلاثاء، قال إنه عرض تقديم استقالته أمس على الرئيس ترامب.

وأضاف بولتون، عبر تغريدة على تويتر، أنه عرض الاستقالة ولكن ترامب رفض، قائلا: "نناقش المسألة غدا".

وقال ترامب، عبر تغريدة على تويتر، إنه يختلف بشدة مع الكثير من اقتراحات بولتون، وإنه طلب منه تقديم استقالته.

وشغل بولتون عدة مناصب في عهد إدارتي رونالد ريجان وجورج بوش الأب، كما عمل في إدارة جورج بوش الابن في الفترة بين عامي 2001 إلى 2009.

وكان لبولتون دور فعال في دعم قرار غزو العراق عام 2003، كما أصبح سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة عام 2005.