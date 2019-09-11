18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. أمريكا تحيي الذكرى بالشموع

تحتفل الولايات المتحدة الأميركية على مرور 18 سنة على الهجمات المدمرة التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، واستهدفت رمز أمريكا الاقتصادي في أشهر مدنها نيويورك "مبنى التجارة العالمي".

وقُتل ما يقرب من 3000 شخص عندما اختطف 19 مسلحا مرتبطون بتنظيم القاعدة الإرهابي 4 طائرات ونفذوا هجمات انتحارية ضد أهداف في الولايات المتحدة.

وخلال الهجوم ضربت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، وأصاب ثالثة البنتاجون وتحطمت رابعة في حقل في شانكسفيل في بنسلفانيا.

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وتخلد أمريكا ذكرى هذه الحوادث الأليمة بفعاليات تذكارية في مدينة نيويورك وبإضاءة الشموع، في محيط مركز التجارة العالمي، حيث وقعت الفاجعة.

كما تقام فعاليات تذكارية أيضا في البنتاجون وبالتحديد في مكان استهداف المبنى العسكرى الأشهر في العالم.

وخلال الاحتفاء بهذه المناسبة، الأربعاء، سيتم قراءة أسماء القتلى كما حدث في العام الماضي، وستغرس بعض عائلات الضحايا رسائل تذكارية، وورود في متحف ونصب 11 سبتمبر، الذي سيكون متاحا فقط لأقارب القتلى في هجمات 11 سبتمبر.



أما الجمهور العام فستقام له فعالية عامة تضم فقرات فنية عند غروب الشمس، ستمتد حتى منتصف الليل.