مقتل عدد من الجنود في كمين لداعش بنيجيريا

قتل عدد من الجنود النيجيريين في كمين نصبه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي لدى مرور قافلة الجيش في شمال شرقي البلاد.

وأفادت مصادر أمنية، الأربعاء، بأن مسلحين من "تنظيم داعش في غرب أفريقيا" المنشق عن حركة بوكو حرام، أطلقوا النار على قافلة عسكرية أثناء توجهها إلى مدينة جودومبالي في ولاية بورنو.

وتبنى التنظيم الإرهابي الهجوم على الكمين، مؤكدا أن عناصره أوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح.

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بدوره، قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس: "لقد خسرنا العديد من الرجال والسيارات والأسلحة في الهجوم الذي شنه إرهابيون".

وبحسب مصدر أمني آخر، فإن عدد الضحايا "ضخم".

وتنشط جماعة بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا، حيث أسفرت هجمات الإرهابيين المستمرة منذ نحو عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين، وامتدت إلى تشاد والكاميرون والنيجر، البلدان المجاورة لنيجيريا والواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وانقسمت هذه الجماعة مجموعتين؛ الأولى موالية لزعيم بوكو حرام التاريخي أبوبكر الشكوي، فيما أعلنت الثانية ولاءها لتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، وقد كثفت منذ العام الماضي هجماتها ضد الجنود.