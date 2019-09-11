التحالف يسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي أنه تم اعتراض وإسقاط الطائرة بدون طيار، صباح الأربعاء، وهي في طريقها باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مشيرا إلى أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.