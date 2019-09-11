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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تعرضت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى حقيقة حقوق الإنسان في الإمارة الخليجية الصغيرة، خاصةً بعد التقرير الدوري عن حقوق الإنسان في الدوحة الذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ شهرين في جنيف السويسرية.
وردت المؤسسة على التقرير القطري الرسمي بكشف تعرض نحو 4 آلاف من العمال الأجانب في قطر للعبودية والسخرة، وغيرها من أشكال الرق المعاصرة، في الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انطلقت فعالياته أمس الإثنين، في المدينة السويسرية.
ونقل موقع "العرب مباشر"، عن المؤسسة أن قطر تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيها، ويتعرض آلاف العمال الآسيويين في مواقع بناء منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى ظروف معيشة متدهورة أشبه بالرق والعبودية، ما تسبب في موت المئات منهم.
وقال رئيس المؤسسة أيمن عقيل: "ما يحدث في قطر يدق ناقوس الخطر" لافتاً إلى أن المؤشر العالمي للعبودية في 2018، أظهر أن نحو 4 آلاف شخص يعيشون عبودية حديثة في قطر، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل للحد من هذه الممارسات القطرية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.