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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تعرضت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى حقيقة حقوق الإنسان في الإمارة الخليجية الصغيرة، خاصةً بعد التقرير الدوري عن حقوق الإنسان في الدوحة الذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ شهرين في جنيف السويسرية.



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وردت المؤسسة على التقرير القطري الرسمي بكشف تعرض نحو 4 آلاف من العمال الأجانب في قطر للعبودية والسخرة، وغيرها من أشكال الرق المعاصرة، في الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انطلقت فعالياته أمس الإثنين، في المدينة السويسرية.

ونقل موقع "العرب مباشر"، عن المؤسسة أن قطر تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيها، ويتعرض آلاف العمال الآسيويين في مواقع بناء منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى ظروف معيشة متدهورة أشبه بالرق والعبودية، ما تسبب في موت المئات منهم.

وقال رئيس المؤسسة أيمن عقيل: "ما يحدث في قطر يدق ناقوس الخطر" لافتاً إلى أن المؤشر العالمي للعبودية في 2018، أظهر أن نحو 4 آلاف شخص يعيشون عبودية حديثة في قطر، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل للحد من هذه الممارسات القطرية.