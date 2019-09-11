مسؤول في إدارة ترامب: واشنطن ستواصل حملتها على إيران من أجل تغيير سلوكها العدواني

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
ترامب
كتب
متابعات_الخليج 365
أكد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن واشنطن ستواصل حملتها للضغوط على إيران من أجل تغيير سلوكها العدواني.
وأضاف المسؤول بالإدارة الأمريكية، حسب وكالة رويترز، أن واشنطن ستستمر في مراقبة شحنات النفط، كما سيتم تحديد أطراف محددة تشتري النفط الإيراني.
وتصاعدت حدة التوترات بين إيران وواشنطن منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي.
وفي وقت سابق أعلنت بريطانيا، استدعاء السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد للتنديد بأفعال طهران وعدم الالتزام بتعهداتها الخاصة بناقلة النفط "جريس 1 " التي نقلت النفط إلى سوريا رغم العقوبات الأوروبية.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستحرم النظام الإيراني من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل البرنامج النووي الذي يهدد الجميع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.