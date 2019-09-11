قيادي جنوبي يتفاءل بتوصل الأطراف السودانية لسلام في جوبا

Advertisements Advertisements

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال القيادي بتحالف المعارضة الجنوبية، المتحدث باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان، استيفن لوال نقور، إن نجاح الأطراف السودانية، الحكومة والمعارضة المسلحة، في تحديد أجندة التفاوض في مدينة جوبا مؤشر إيجابي للوصول إلى تفاهمات لتحقيق السلام بحكم توفر الإرادة السياسية بينهما.

Advertisements

وقال لوال في تصريحات صحفية إن تحديد الأجندة للتفاوض يعتبر اختراقاً مهماً في ملف التفاوض بين الأطراف السودانية، مؤكداً أن قضية السلام في السودان باتت قاب قوسين أو أدنى، وأن وحدة قطاع الشمال من أبرز ملامح التقدم بحكم أن طرفي قطاع الشمال يجلسان معاً في طاولة تفاوض واحدة برعاية الرئيس سلفاكير ميارديت.

وأكد لوال أن الاتفاق على أجندة التفاوض أصبح الآن أمام منضدة لجنة التفاوض بين قطاع الشمال “فصيلي الحلو وعقار” من جهة، والجبهة الثورية الحركات المسلحة من جهة أخرى .