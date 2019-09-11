دبلوماسي تركي: علاقتنا مع ألمانيا عادت لطبيعتها ونطمح بدفعها للأمام

لفت نائب وزير ​الخارجية التركية​ رئيس شؤون ​الاتحاد الأوروبي​، السفير فاروق قايماقجي، إلى أنّ "العلاقات بين بلاده و​ألمانيا​ عادت لطبيعتها بالمعني الحقيقي، ولدينا رغبة في دفعها للأمام".

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده من مقر ​السفارة التركية​ ب​برلين​، "أنّه جاء لزيارة ألمانيا من أجل القيام بسلسلة من الاستشارات والمباحثات السياسيّة"، مشدّدًا على أنّ "تحسّن العلاقات الثنائيّة بين البلدين وتطوّرها أمر في غاية الأهميّة بالنسبة لحقوق الأتراك الّذين يعيشون بألمانيا، ومصالحهم، ووضعهم، فضًلا عن أهميّته بالنسبة لثقل ​تركيا​ ب​أوروبا​".

وأشار قايماجي إلى أنّ "العلاقات بين البلدين شهدت سلسلة من التوترات بعد عام 2016 الّذي شهد المحاولة الانقلابية الفاشلة، غير أنّ الجانبين حاليًا لا يرغبان في النظر إلى ذلك، والكلّ استخلص الدرس اللازم من تلك الأحداث، والآن هناك نوايا للتقدّم وتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة".