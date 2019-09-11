البنتاغون سيحتفظ بـ5500 جندي على الحدود مع المكسيك

أعلنت ​وزارة الدفاع​ الأمريكية الثلاثاء إنها ستبقي على انتشار ما يصل إلى 5500 جندي على الحدود مع ​المكسيك​ العام المقبل للمساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية.

وبعد أسبوع على إعلان ​البنتاغون​ عن تخصيص 3,6 مليون ​دولار​ لتمويل بناء جدار حدودي، قال البنتاغون إنه وافق أيضا على طلب من وزارة الأمن الداخلي للإبقاء على تواجد عسكري أيضا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل كريس ميتشل إن وزارة الدفاع "ستقدم ما يصل إلى 5500 عنصر لتوفير الدعم للبنية التحتية والدعم العملاني وفي عمليات الرصد والمراقبة والدعم الجوي".

ويعكس تعزيز التواجد العسكري على الجانب الأميركي من الحدود انتشارا أكبر للقوات المكسيكية، في أعقاب ضغوط من الرئيس ​دونالد ترامب​ بينها تهديده بفرض ​عقوبات​ تجارية.