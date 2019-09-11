هاشم: لقد مل الشعب اللبناني من الحديث عن الفساد

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "في الوقت الذي يحاول البعض مد اليد الى لقمة الفقير وفلس الأرملة بفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة لزيادة وتامين تمويل للخزينة نرى امعانا بإصدار مراسيم تمليك وتنازل عن املاك بحرية ودائما التمسك بميثاقية اللصوص"، مشيرا الى ان "ما اثير بالأمس إعلاميا ليس جديدا لكنه يستدعي تحرك اجهزة الرقابة والتفتيش والنيابات العامة فهل من يسمع ويرى"، مضيفا:"لقد مل ​الشعب اللبناني​ من الحديث عن ​الفساد​ فها هو الفساد والهدر بعينه وكل حواسه والجميع سينتظر ماذا انتم فاعلون".



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