استقرّ سعر صفيحة ​البنزين​ 95 اوكتان في حين انخفض سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 100 ليرة. وسجّل سعر ​المازوت​ ارتفاعا بـ100 ليرة و​الغاز​ 200 ليرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 100 ليرة وارتفاع سعر المازوت 100 ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.