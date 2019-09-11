توقيف نجل مطلوب من جند الشام في تعمير عين الحلوة

أوقفت ​مخابرات الجيش اللبناني​، سليم يحيى العر نجل المطلوب يحيى العر التابع لتنظيم "​جند الشام​" في تعمير ​عين الحلوة​ - ​الشارع التحتاني​ وذلك بجرم مخدرات.

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