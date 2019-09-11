عبدالله: اللحظة السياسية تتطلب إحياء نظام عربي يحمي ويدافع عن الحق والكرامة

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "‏اليوم غور ​الأردن​، والبارحة ​الجولان​، ومن قبلها ​القدس​، ولا نعلم ماذا ينتظرنا في المستقبل، من عدو مغتصب للارض، طامع بالثروات، مدعوم من ​الادارة الأميركية​. اللحظة السياسية تتطلب إحياء الحد الادنى من نظام عربي يحمي ويدافع عن الحق والكرامة".



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