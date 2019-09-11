النائب نحاس: لبنان في موضوع المال والاقتصاد مرتبط بتدفقات الخارج

أكد النائب ​نقولا نحاس​ في حديث تلفزيوني أن "​لبنان​ في موضوع ​المال​ و​الاقتصاد​ مرتبط بتدفقات الخارج واستمرارية تمويل ​الدولة​ على المحك"، مشيرا الى ان "المشكلة الأساسية للفساد هي الادارة السياسية المتحكمة بالتوظيف والتعيين والتلزيم والخدمة والمساهمات

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